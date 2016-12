Braziliaan beroofd en geslagen

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een Braziliaan is aan de Prinsessestraat in Paramaribo beroofd en geslagen. Hij moest met de ambulance worden vervoerd voor medische behandeling. Het slachtoffer was naar een hotel gegaan. Hij ging op een gegeven moment van daar weg om naar huis te gaan. Hij werd toen overvallen door twee mannen die hem hebben geslagen. Een van de daders had een wapen bij zich had en heeft hem met de kolf ervan bewerkt op het hoofd. Hij maakte 10.5 gram goud, USD 200 en twee mobiele telefoons buit. Na de daad renden de daders weg; ze zijn nog voortvluchtig…[+]