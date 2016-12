Chauffeur berooft jongeman

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een taxichauffeur heeft gisterochtend een 28-jarige jongeman aan de Verlengde Helena Christinaweg beroofd van 2200 euro. Het slachtoffer verklaarde bij de politie dat hij het geld had ontvangen van familie uit Nederland om een perceel te laten ontbossen. Hij bevond zich eerder op de avond in een casino aan de Saramaccastraat waar hij in contact kwam met de rover. Bij vertrek vroeg de dader hem mee te rijden, waarmee de aangever instemde. Aan de Verlengde Helena Christinaweg rukte de dader onder bedreiging van een mes zijn tas met geld weg. De jongeman heeft geen letsel opgelopen. De krant verneemt dat vermoedelijk de wagen van de dader is aangetroffen op de hoek van de Helena Christina- en Magentakanaalweg. Hij was gekleed in wit/blauw. De politie is nog bezig met het onderzoek…[+]