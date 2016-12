CIVD’er beschoten

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een lid van de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (CIVD) is gisterochtend in het district Brokopondo beschoten. Hij had enkele schotverwondingen opgelopen. Een verwonding had hij ter hoogte van zijn linkeronderbuik, de linkerborst, rechteronderarm, rechterbeen en ook ter hoogte van zijn rechterheup. Vermoedelijk is er geschoten met een hagelgeweer. Een andere militair hoorde enkele schoten en hij zocht dekking. Hij hoorde dat de CIVD’er om hulp riep. Het is niet bekend wie de schoten heeft gelost. De CIVD’er was aanspreekbaar en is per ambulance vervoerd voor medische behandeling. Het geval heeft zich voorgedaan te Ajoni pasi ter hoogte van km 14. Het onderzoek is gaande…[+]