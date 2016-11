Clinton vervolgen hoeft van Trump niet meer

Tatjana Muskiet

NEW YORK – Donald Trump ziet ervan af verder onderzoek te laten doen naar de Clinton-stichting of het omstreden gebruik van een particuliere e-mailserver door Hillary Clinton. Dat heeft zijn voormalige campagneleidster Kellyanne Conway dinsdag gezegd in het veelbekeken programma Morning Joe van MSNBC. Met zijn besluit wijkt Trump af van een van de grote beloften uit zijn campagne. „Als ik win, zal ik mijn minister van Justitie instrueren een speciale aanklager te benoemen om uw zaak te bekijken”, had Trump in oktober tijdens het tweede verkiezingsdebat tegen zijn Democratische rivale gezegd. Zijn oproep ’sluit haar op’ werd op menig verkiezingsbijeenkomst van de Republikeinse presidentskandidaat overgenomen.(Telegraaf)…[+]