COL eist gelijke voorzieningen en nivellering

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) heeft zich maandag gebogen over de actuele situatie waarin de landsdienaren verkeren. Tijdens het COL-Conclaaf dat bestaat uit besturen van lidorganisaties is vooral ingegaan op respectievelijke geluiden over herwaardering van groepen landsdienaren, anders dan in het kader van het Functie Informatie Systeem Overheid (FISO) en de toekenning van een algemene loonronde. Dit meldt de COL in een persbericht.

De lidbonden wijzen op de ongecontroleerde tarieven voor goederen en diensten en de verpaupering, die al langer dan een jaar voortwoekert. Vooral de grote aantrekkingskracht vanuit de leerkrachten, die op de bres zijn, vormt dit een grote aantrekkingskracht voor andere groepen landsdienaren om ook de barricaden op te gaan. Het Conclaaf heeft daarbij unaniem een motie aangenomen. De vakbondsleiders zijn niet langer in staat en bereid om hun leden in toom te houden. Vooral door de toekenning van een occasionele voorziening door de overheid.

COL-voorzitter, Hugo Blanker wijst daarbij op versterking van haar geloofwaardigheid. Eerder had de COL middels een communiqué aangegeven dat zij de onderwijsvakbeweging niet in de wielen wil rijden bij haar strijd om loonsverhoging. Ook in een bespreking met de presidentiële commissie onder leiding van Jules Wijdenbosch heeft zij dat standpunt herhaald. Deze overkoepeling is evenwel onwrikbaar in haar stelling dat met de andere landsdienaargroepen spoedig daarna overeenstemming bereikt moeten worden voor een loonaanpassing, inclusief nivellering Een motie die tijdens het Conclaaf aan de orde kwam en is aangenomen, spreekt over ultimo maart 2017…[+]