Crash Russisch militair vliegtuig bij Sotsji

Tatjana Muskiet

SOTSJI – Een Russisch militair vliegtuig met 92 inzittenden aan boord, onder wie een bekend legerkoor, is zondagochtend vlak na opstijgen in Sotsji in de Zwarte Zee gestort. Dat bevestigt het Russissche ministerie van Defensie. De kans op overlevenden wordt zo goed als uitgesloten. Het vliegtuig was onderweg was naar Syrië. Volgens het Russische persbureau RIA zouden er onder de 92 inzittenden, negen journalisten zijn. Het vliegtuig verdween kort na vertrek van de radar op het moment dat het boven de Zwarte Zee in Russisch luchtgebied vloog.(Telegraaf)…[+]