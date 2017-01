Criminelen overvallen Braziliaanse

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Twee criminelen pleegden een overval in een woning in Paramaribo. Ze overrompelden een Braziliaanse vrouw en maakten USD 800, sieraden en drie telefoons buit. De criminelen forceerden een raam aan de achterzijde van het pand om binnen te dringen. Ze hadden doeken gebonden voor hun gezicht en waren ongewapend. De vrouw lag te slapen. De daders grepen haar vast en sloegen haar, maar ze liep geen ernstig letsel op. Na de daad kozen de criminelen het hazenpad. De politie was ter plekke voor onderzoek, maar trof geen van de daders in de nabije omgeving aan. Het onderzoek is nog gaande…[+]