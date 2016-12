Dag van rouw om slachtoffers vliegramp Sotsji

Tatjana Muskiet

MOSKOU – Rusland rouwt maandag om de 92 slachtoffers van de vliegramp boven de Zwarte Zee. Meer dan 3500 mensen zijn ingezet om te zoeken naar menselijke overblijfselen en brokstukken van het legervliegtuig, dat kort na de start vanaf het vliegveld van Sotsji verongelukte. Aan boord van de Toepolev-154 waren tientallen leden van het Alexandrov Ensemble, een beroemd koor van het Russische leger dat in de aanloop naar Nieuwjaar zou optreden voor Russische militairen in Syrië.Ook een bekende arts, Elizaveta Glinka, die behoort tot de mensenrechtenadviesraad van president Vladimir Poetin, zat in het toestel.(Telegraaf)…[+]