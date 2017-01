Denis vervanger Iniesta: “Waarom niet?”

Tatjana Muskiet

Denis Suárez maakte donderdagavond indruk bij FC Barcelona, dat zich koste van Real Sociedad plaatste voor de halve finales van de Copa del Rey.Luis Enrique denkt dat Suárez, die tweemaal scoorde namens de Catalanen, het in zich heeft om Andrès Iniesta op den duur op te volgen. “Waarom niet?”, vroeg de trainer van Barcelona zich hardop af tijdens de persconferentie na afloop van het bekerduel.”Spelers moeten zich ontwikkelen, ook hij zal zich moeten verbeteren. Iniesta is net als Harry Potter, hij zorgt voor vleugjes magie en het is moeilijk om een soortgelijke speler te vinden. Maar Denis is goed op weg en ik hoop dat hij de erfenis van Iniesta op zich kan nemen.”(goal)…[+]