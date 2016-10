Diefstal in auto agent

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Criminelen hebben zondagavond een diefstal gepleegd in een auto van een agent in Paramaribo. Het betreft een grijs gelakte personenauto waaruit een peperspray, handboei en een reserve patronenhouder inhoudende twaalf patronen zijn gestolen. Dit voertuig was ter hoogte van een pand op de berm geparkeerd. De politie heeft geen sporen van braak aangetroffen. De ruiten van de wagen stonden deels open, waardoor het vermoeden bestaat dat iemand zijn hand via de opening naar binnen heeft gestopt om een portier te openen. Vervolgens zou hij de goederen hebben weggenomen. Het is niet bekend hoeveel personen de daad hebben gepleegd. Bij de politie is melding gemaakt van deze diefstal. Het strafbare feit zou zondag zijn gepleegd tussen 19.00 en 21.00 uur…[+]