Dieren weten slecht raad met opwarming aarde

Die alarmerende stelling komt van John Wiens, die wereldwijd wordt beschouwd als een leidende evolutiebioloog. Wiens leidde aan de universiteit van Arizona in de Verenigde Staten een studie naar de gevolgen van de almaar stijgende temperatuur op aarde, 1 graad Celsius sinds het begin van het industriële tijdperk. Rond 2100 kan de temperatuur al met 2,6 tot 4,8 graden gestegen zijn.

Hij onderzocht duizend diersoorten, waarvan 47 procent leed onder de klimaatverandering. Hij ontdekte dat allerlei diersoorten zich terugtrekken uit gebieden die te warm worden. Hij onderzocht diersoorten over de hele wereld twee keer, om zeker te zijn van de opwarmeffecten. Hij was onder meer in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika.(Telegraaf)…[+]