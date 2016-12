Drone neergehaald boven hoofdstad Iran

Tatjana Muskiet

BEIROET – De Iraanse luchtmacht heeft vrijdag boven Teheran een onbemand vliegtuigje uit de lucht geschoten. De drone naderde de kantoren van president Hassan Rohani en geestelijk leider ayatollah Ali Khamenei. De eigenaren van de drone bleken uiteindelijk geen kwaad in de zin te hebben. Het ging volgens een bron van persbureau ILNA om documentairemakers die vanuit de lucht wilden filmen. Ze hadden daar toestemming voor gekregen, maar kwamen per ongeluk in de buurt van „de verboden zone”, waar belangrijke overheidsdiensten zijn gevestigd.(Telegraaf)…[+]