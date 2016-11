Duizenden Amerikanen naar Nieuw-Zeeland

Tatjana Muskiet

NEW YORK – De overwinning van Donald Trump in de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft voor behoorlijk wat heftige reacties gezorgd. Lag eerder de Canadese immigratiewebsite al plat vanwege alle aanvragen uit de VS, nu blijkt dat duizenden Amerikanen het liefst zo vér mogelijk van de aanstaande president verwijderd willen zijn. De immigratiewebsite van het Nieuw-Zeeland krijgt normaal gesproken 2300 bezoekjes per dag uit de VS. Inmiddels heeft de site ruim 55.000 Amerikanen over de vloer gehad, meldt Time Magazine. In de laatste 24 uur hebben maar liefst zevenduizend Amerikanen zelfs al een visum aangevraagd om in Nieuw-Zeeland te kunnen wonen.(Telegraaf)…[+]