Eekhoorns dol op kerstboomverlichting

Tatjana Muskiet

BOSTON – Eekhoorns in de Amerikaanse stad Boston blijken verzot op de sfeervolle verlichting die op straat de grote kerstbomen siert. Ze knagen voortdurend de kabels door waardoor de ene na de andere boom in het donker komt te staan. De stadsbestuurders spreken van een ware plaag. In het centrum van Boston en met name bij een historisch park staan ongeveer zestig forse, opgetuigde kerstbomen. Van de ene na de andere gaat ’s avonds plotseling het licht uit.