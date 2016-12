Eerste konvooi verlaat Aleppo

Tatjana Muskiet

ALEPPO – Het eerste konvooi met zieken en gewonden is donderdagochtend daadwerkelijk onderweg gegaan vanuit Oost-Aleppo richting het westen van de Syrische stad. Daarmee lijken de afspraken die in de nacht van woensdag op donderdag tussen het regime in Damascus en de rebellen zijn gemaakt, te werken. Dit keer maakte de sjiitische Hezbollah, dat aan de kant van president Assad meevecht, bekend dat de uitvoering van de evacuatie goed verloopt. ’De militanten uit het oosten van de stad worden vervoerd naar Khan Touman’, zo luidde een mededeling.(Telegraaf)…[+]