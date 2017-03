EU houdt Brexit-top op 29 april

Tatjana Muskiet

BRUSSEL – De regeringsleiders van de Europese Unie komen op 29 april bijeen in Brussel om een besluit te nemen over de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk. Zij stellen dan de richtlijnen vast waar de Europese Commissie zich bij de gesprekken met de Britten over de boedelscheiding aan moet houden. Dat maakte Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, dinsdag bekend. De top volgt precies een maand nadat de Britse premier Theresa May het Britse besluit om de EU te verlaten officieel aanmeldt. Zij kondigde maandag aan het betreffende artikel 50 van het Verdrag van Lissabon volgende week woensdag te activeren.(Telegraaf)…[+]