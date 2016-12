Fietsende Turkse beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een 40-jarige Turkse is in Paramaribo beroofd. Ze fietste over de Saturnusstraat komende vanuit de richting van de Coronastraat. Al rijdend in zijn auto heeft een rover de tas van de vrouw weggerukt. Hij is vervolgens met de buit verder gereden. Het slachtoffer heeft de politie aangegeven dat van haar zijn buitgemaakt een iPhone, USD 55, SRD 600 en persoonlijke documenten. Het is niet bekend of er nog anderen met de autobestuurder in de wagen waren. Hij was ongewapend. Het gaat vermoedelijk om een witte wagen waarin de dader zat. De vrouw heeft geen letsel opgelopen. Het signalement van de rover is bij haar onbekend. Het onderzoek is nog gaande…[+]