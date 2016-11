Geen Robben in Duitse kraker

Tatjana Muskiet

Arjen Robben is er niet bij als Bayern München het zaterdag opneemt tegen Borussia Dortmund. De vleugelspeler is niet hersteld van zijn blessure.Robben liep in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg een blessure op. Bij het aanzetten voelde de aanvaller ‘iets in zijn bovenbeen’, waarna hij zich in de rust liet wisselen.Donderdag verscheen de 32-jarige Robben al niet op de training van Der Rekordmeister, en vrijdag gaf trainer Carlo Ancelotti aan dat de linkspoot niet kan spelen in de kraker tegen Borussia Dortmund zaterdag.(goal.com)…[+]