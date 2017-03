Getuigen: de hel brak los

Tatjana Muskiet

LONDEN – De aanslag bij het parlementsgebouw in Londen heeft woensdagmiddag tot grote paniek geleid. Getuigen spreken tegenover Britse media over gegil, gekrijs en tientallen vluchtende mensen. Een man zou met een zogeheten 4×4 hebben ingereden op voetgangers op de Westminster Bridge, vlakbij het parlementsgebouw. Volgens omstanders crashte de wagen op de brug, waarna de bestuurder uitstapte en te voet richting het parlement rende. Er kwam rook uit het voertuig”, zei een man tegen Sky News. Hij dacht aanvankelijk getuige te zijn geweest van een ongeval. „De man van wie ik aannam dat het bestuurder was, stapte uit de wagen en rende plots weg. Dat werd gevolgd door vier geluiden die klonken als schoten.”(Telegraaf)…[+]