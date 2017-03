Gewonden bij ontsporing trein in Zwitserland

Tatjana Muskiet

LUZERN – Een internationale trein is woensdag bij het verlaten van het station van het Zwitserse Luzern ontspoord. Plaatselijke media meldden dat er zeker drie gewonden zijn gevallen. Een van de wagons is gekanteld. De ‘Cisalpino’ sneltrein van Basel naar Milaan vervoerde naar schatting 160 reizigers. Het bleek moeilijk de treinreizigers uit de ontspoorde trein te halen. De politie meldde dat er na de ontsporing een elektriciteitsmast op de trein viel en die moest eerst worden weggehaald. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.(Telegraaf)…[+]