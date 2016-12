Ghanese oppositie roept om verkiezingsuitslag

Tatjana Muskiet

ACCRA – De oppositie in Ghana is ervan overtuigd dat ze een grote overwinning heeft behaald in de parlementsverkiezingen die woensdag zijn gehouden. Maar de officiële uitslag laat zo lang op zich wachten dat oppositieleider Nana Akufo-Addo meteen verkiezingsfraude vermoedt. De leider van de NPP zegt dat de kiescommissie zijn geschatte winst van 47 zetels ongedaan probeert te maken.De Ghanese kiezers hadden het druk, want die moesten woensdag tevens een president kiezen. Akufo-Addo (72) claimt ook hier de winst, maar dat doet zijn tegenstander ook. Zijn opponent is John Mahama (58), de zittende president. Akufo-Adda zou op 49,7 procent van de stemmen staan, Mahama op 48,6. Ook in dit geval laat het officiële resultaat tot ongenoegen van de oppositie op zich wachten.(Telegraaf)…[+]