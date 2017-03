Guardado blijft in Mexico

Tatjana Muskiet

PSV had gehoopt dat Andrés Guardado zich snel weer in Eindhoven zou melden, maar de middenvelder blijft voorlopig nog even aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. De Mexicaanse voetbalbond heeft besloten om de aanvoerder bij de nationale ploeg te houden. Dit ondanks het feit dat Guardado vanwege een blessure niet in actie kan komen tegen Costa Rica en Trinidad & Tobago. De PSV’er gaat in Mexico het herstel van zijn hamstringblessure opstarten. Guardado viel in de slotfase van het duel met Vitesse (1-0 zege) uit.(Telegraaf)…[+]