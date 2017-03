Gullit: “Je voelt de trots niet”

Tatjana Muskiet

Ruud Gullit vindt de trots ontbreken in het Nederlandse volkslied, het Wilhelmus, iets wat wel aanwezig in het Italiaanse volkslied."Wat ik nu ga zeggen, is maar een voetnoot, he, laat dat duidelijk zijn, een klein dingetje in een hele brede discussie. Maar als ik in het buitenland uitleg waarover ons volkslied gaat, kunnen ze het niet geloven", vertelde Gullit tegen Voetbal International."VanĀ Duits bloed en Koning van Spanje, dat we dat zingen, snappen de mensen niet. Ooit waren we een machtig land, maar daarvan is niks terug te horen. De Fransen hebben een strijdlied, de Italianen een geweldig volkslied, bij ons kabbelt het voort. Je voelt de trots niet."