Tatjana Muskiet

BOEDAPEST – Hongarije sluit asielzoekers op in afwachting van de beslissing over hun aanvraag. Dinsdag is de omstreden wet in werking getreden die dat mogelijk maakt.Hongarije heeft bij de grens met Servië twee kampen met containers ingericht waar de vluchtelingen zullen worden opgesloten. Het parlement ging begin deze maand ondanks sterke kritiek uit binnen- en buitenland akkoord met de wet. Hongarije heeft ongeveer tien miljoen inwoners en volgens cijfers uit 2015 per 100.000 inwoners de meeste asielaanvragen in Europa. Er waren toen bijna 1800 aanvragen per 100.000 inwoners, circa 120 meer dan in Zweden en ruim 6,5 keer meer dan in Nederland.(Telegraaf)…[+]