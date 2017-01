Hulpverleners Juspol krijgen handvaten over ‘jongeren en sexualiteit’

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Het Ministerie van Justitie en Politie (Juspol) heeft vorige week donderdag de workshop “Jongeren en seksualiteit en de rol van de hulpverleners”georganiseerd voor het personeel dat voornamelijk belast is met de hulpverlening aan jeugdigen binnen het ministerie.

Seksualiteit binnen het beroepenveld van het personeel en onder jongeren is een belangrijk aandachtsgebied en vraagstuk dat hoort bij het leven. In de praktijk worden de hulpverleners hier steeds mee geconfronteerd en is het dus een noodzaak te weten welke houding aan de dag te leggen bij het bespreken van dit onderwerp. Dit meldt het ministerie in een persbericht.

De trainers zijn ingegaan op onder andere het beoordelen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, de meest voorkomende seksuele problemen en de invloed van cultuur en religie op seksualiteit. Verder is er ook gekeken naar de eigen houding van de hulpverleners ten aanzien van seksualiteit en de consequenties daarvan.

De trainers waren Maikel Roseval en Maikel Lie A Tjam van de organisatie, De Vijgenboom-Jongsgewijs Jongerenwerk in Nederland. De organisatie houdt zich bezig met het begeleiden van jongeren tussen 12 en 24 jaar naar positieve deelname op belangrijke sociaal maatschappelijke leefgebieden en hebben een werkrelatie met de Nederlandse Justitiële Jeugdzorg…[+]