Ibrahimovic: “Ik wil de VS veroveren”

Tatjana Muskiet

Zlatan Ibrahimovic denkt er nog lang niet aan om zijn loopbaan te beëindigen. De Zweedse aanvaller droomt openlijk over een stap naar de MLS. Zlatan Ibrahimovic werd bijna bij elke club waar hij speelde kampioen. De 35-jarige spits speelt momenteel bij Manchester United, nadat hij eerder Ajax, Juventus, Internazionale, Barcelona, AC Milan en Paris Saint-Germain aan een landstitel hielp.

Nu hoopt hij dat ook in de Premier League te bewerkstelligen, al zal dat nog een hele klus worden aangezien United momenteel zesde staat. Maar Ibrahimovic laat in Aftonbladet weten dat hij al bezig is met een volgende stap.

“Spelen in de VS is een optie voor me. Vanwege het voetbal, maar ook alles er omheen. Ik zie mezelf de VS wel veroveren, zoals ik dat eerder bij Europa heb gedaan”, aldus de immer uitgesproken Ibrahimovic.(goal.com)…[+]