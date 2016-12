Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – “Ik was water gaan drinken”, verklaarde Junior S (24) aan de rechter. Hij wordt verdacht van een poging tot inbraak op 8 juli. Hem wordt ten laste gelegd dat hij heeft geprobeerd uit een woning goederen weg te nemen, maar dat dit hem niet is gelukt. De verdachte verklaarde dat hij dorst had en water was gaan drinken op het erf van een ander. Hij verklaarde dat hij rond zeven uur in de avond is aangehouden. Volgens hem liep hij langs toen hij zag dat de poort open stond. Hij beweert dat hij niet bij de woning is geweest, maar slechts water heeft gedronken uit de kraan. De huisbewoners hebben hem echter betrapt op het terrein en geslagen. Junior S is toen weggerend. Hij liet zijn slippers op straat achter. De jongeman blijft in voorarrest. Volgend jaar zal zijn zaak verder worden behandeld…[+]