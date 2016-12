Illegale Haïtiaanse aangehouden

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De politie heeft een Haïtiaanse vrouw, die illegaal in het district Saramacca was, in de kraag gevat. Ze bevond zich in een appartement toen zij werd aangehouden. De politie heeft een inval gedaan in het appartement om de aanhouding te kunnen verrichten. De vrouw kon geen documenten overleggen dat zij legaal in het land is, waardoor zij in vreemdelingenbewaring werd genomen. Het is niet bekend hoe zij het land is binnengekomen en hoe lang zij al illegaal hier verblijft. Ze zal het land worden uitgezet. Politie-inspecteurs Harnarain Mohan en Hans Tangali bevestigen de arrestatie van de illegale vrouw…[+]