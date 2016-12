Inbreker in auto betrapt

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een inbreker is woensdag in een auto aan de Eduard Brumastraat in de kraag gevat. Hij had het tochtraampje van een voertuig ingeslagen om daarin te gaan. De politie reed langs en ontdekte dat bij het tochtraampje was ingebroken. Ze stopte daar en stelde een onderzoek in, omdat zij reeds vermoedde dat er was ingebroken. De benadeelde kwam op dat moment aan en zag de politie bij zijn auto. Toen hij zijn wagen opendeed, merkte hij samen met de politie dat de dader zich op de vloer van de achterzitting schuilhield. De inbreker werd toen aangehouden.

De politie had in eerste instantie niet door dat de dader zich nog in de wagen schuilhield. In een voertuig dat naast de wagen van de benadeelde was geparkeerd, was ook ingebroken. In die auto was ook het tochtraampje kapotgeslagen om diverse spullen buit te maken. De verdachte ontkende dat hij in die wagen had ingebroken. De gestolen goederen zijn niet aangetroffen bij hem. De politie merkt dat op dezelfde wijze er is ingebroken in beide auto’s. De verdachte is na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Hij is eerder in aanraking gekomen met de politie...[+]