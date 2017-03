Inreisverbod Russische zangeres ’oneerlijk’

Tatjana Muskiet

MOSKOU – Rusland noemt het inreisverbod van Oekraïne voor de zangeres Joelia Samojlova naar het Eurovisie Songfestival „oneerlijk” en „een klap voor het imago” van de liedjeswedstrijd. Kiev legde de artieste een inreisverbod op omdat ze vanuit Rusland naar de Krim reisde voor een optreden. Rusland verwacht dat Oekraïne de beslissing heroverweegt. Rusland annexeerde de Krim in 2014. In Oekraïne staat een forse celstraf op het reizen naar de Krim over Russisch grondgebied. Samojlova zou in juni 2015 in de stad Kertsj op de Krim hebben opgetreden en toen uit Rusland zijn gekomen. Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de beslissing „cynisch en onmenselijk”, niet alleen tegenover Samoilova, maar ook tegen Rusland als geheel. Het is een klap in het gezicht voor het land dat erop gebrand is juist in Kiev de zege binnen te halen.(Telegraaf)…[+]