Instelling Task Force door HI

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – In het kader van het Investment Climate and Sector Competitiveness (ICSC) Advisory Services and Analytics (ASA) programma van de Wereldbank met Suriname, heeft het Ministerie van Handel en Industrie (HI) een Task Force ingesteld, waarin ook vertegenwoordigers van de Ministeries LVV en Financiën participeren. Na een uitgevoerde sub-sectorscan voor identificatie van specifieke sectoren met een grote potentie voor export, zal nu een actieplan worden geformuleerd voor twee agro-industrieën. De agrarische industrie omvat vooral de verdere verwerking van landbouw en bosbouw. Dit meldt HI in een persbericht.

In de periode 16 tot 25 januari 2017 heeft wederom een missie van de Wereldbank ons land bezocht, als uitvoering van fase drie van het project, waarbij een strategisch actieplan voorbereid is voor een pilot investment value proposition om investeringen aan te trekken voor de twee geïdentificeerde agro-industrieën. In dit kader is een Pilot Investment Promotion Implementation Task Force ingesteld om samen met de assistentie van de Wereldbank dit actieplan te formuleren. Hiertoe zijn onder meer veldbezoeken afgelegd aan potentiële lokale investeerders, ondernemers en producenten…[+]