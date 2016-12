Tatjana Muskiet

Wereldwijd worden vandaag slachtoffers van genocide herdacht. Genocide is elke daad die gepleegd wordt met als doel om een nationale, etnische, raciale of religieuze groep, geheel of gedeeltelijk, te vernietigen. Vandaag, 9 december is het de Internationale Dag tegen Genocide. Daarbij worden slachtoffers van genocide, erkend voor hun waardigheid en op deze dag wordt bewustzijn gecreëerd om misdaden van genocide te bestrijden en te voorkomen. Alle landen worden eraan herinnerd om hun inwoners voor genocide te beschermen door zowel de misdaad als het oproepen tot genocide te voorkomen met gepaste en noodzakelijke middelen. Bestrijding van de straffeloosheid speelt een belangrijke rol in de preventie.

Genocide doet zich vooral voor in samenlevingen waar groepen verwikkeld raken in identiteitsconflicten. Toch zijn het niet per se de identiteitsverschillen zelf die het conflict doen oplaaien, maar eerder de reële of vermeende ongelijkheid die met deze verschillen in verband gebracht worden, nl. voor toegang tot macht en middelen, sociale diensten, ontwikkelingskansen en uitoefening van fundamentele rechten en vrijheden. Deze conflicten worden aangevuurd door discriminatie, haatdragende taal die aanzet tot geweld en andere schendingen van mensenrechten. Oorlogsmisdaden, etnische zuiveringen en misdaden tegen de menselijkheid kunnen de voorbode zijn voor genocide en schendingen van internationaal recht…[+]