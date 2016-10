Italië opnieuw getroffen door zware beving

Tatjana Muskiet

ROME – VIDEO * UPDATE 18.07 uur – Na de zware aardbeving die zondagochtend Midden-Italië trof zijn tot dusver geen doden gemeld. Niemand wordt vermist. Volgens het hoofd van de dienst burgerbescherming raakten enkele tientallen mensen gewond, een van hen zwaar maar niemand in levensgevaar. De gewonden werden met helikopters naar ziekenhuizen afgevoerd. Door de beving zijn veel gebouwen ingestort. Ze waren door eerdere bevingen in augustus en vorige week verzwakt. De beving had volgens het Europees-Mediterrane Seismologisch Centrum een kracht van 6,5.(Telegraaf)…[+]