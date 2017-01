Jaar van de haan officieel ingeluid in de Chinese gemeenschap

Tatjana Muskiet

In de Chinese cultuur is 2017 uitgeroepen tot jaar van de haan. Het Nieuwjaar wordt vandaag gevierd en brengt ook wat karaktereigenschappen met zich mee. De jaartallen, die tot dit figuur behoren zijn: 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945.

Hanen zijn diepe denkers. Ze zijn direct, begaafd en bekwaam. Zij worden het best beschreven als zonderling met vreemde ideeën. Zij zijn scherpzinnig, georganiseerd, gedetailleerd en uiterst nauwgezet en noemen het kind bij de naam. Ze stellen hun ambities hoog en die zullen zij dan ook waarmaken. Ze hebben een grote veerkracht en zullen telkens weer in actie komen als dit nodig mocht zijn. Maar zij kunnen ook verwaand, bazig en bot worden. Zij geven niet veel om subtiliteit en als zij gezag hebben in hun omgeving, zullen zij tirannieke kwaliteiten tentoonstellen. Hanen kunnen zich moeilijk ontspannen en schijnen, altijd bezig te zijn met schijnbaar moeilijke kwesties. Mensen, die geboren zijn in het Jaar van de haan zullen het ook goed doen als politicus, restaurant eigenaar, kunstenaar, muzikant, danser, financieel adviseur, bank, accountant, tandarts, kapper, journalist, schrijver, soldaat of wereldreiziger.

Mensen, die zijn geboren onder het teken van haan, hebben waarschijnlijk vele romantische affaires in hun leven. Zij zoeken romantiek als een manier om hun oprechte dromen na te streven. Ze hebben een indrukwekkend voorkomen en een uitstekend verstand. Ze vinden het leuk om gezien te worden in een dominante positie tegenover hun partners. Echter, het is strikt voor de show en de lol, maar niet voor echt…[+]