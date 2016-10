Jongedame beroofd door ex-vriend

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een 26-jarige jongedame is in Menckendam in Paramaribo beroofd van haar rode auto. Haar ex-vriend zou dit strafbare feit samen met zijn vrienden hebben gepleegd. Het slachtoffer heeft hiervan aangifte gedaan. Ze zegt dat zij samen met een nicht naar Blauwgrond ging om voeding te kopen. Ze kwam haar ex-vriend onderweg tegen. Er ontstond een woordenwisseling tussen de vrouw en haar ex-vriend, waarbij de man haar autosleutels wegnam en aan zijn vrienden gaf. Het slachtoffer moest samen met haar nicht plaatsnemen in de wagen van haar ex-vriend, waarna zij wegreden. Toen ze in Menckendam aankwamen, moesten zij en haar nicht uit de wagen stappen, waarna de mannen wegreden. Het gaat om een auto van het bouwjaar 2007. De vrouw heeft slagen moeten incasseren, maar ze had geen waarneembaar letsel…[+]