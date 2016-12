Jongeman beroofd van auto

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een 20-jarige jongeman is gisterochtend in Paramaribo beroofd van zijn auto. Drie rovers hebben hem overrompeld en een steekverwonding toegebracht aan zijn linkeronderarm en borst. Behalve zijn voertuig werden ook SRD 600 en een halsketting buitgemaakt.

Het slachtoffer stopte met zijn voertuig aan de Majosteeg om te urineren waar hij een vriend ontmoette en met hem een gesprek aanknoopte. De rovers liepen hem voorbij, maar keerden na enkele stappen terug. Ze vielen hem gelijk aan. Na de halsketting en het geld van de jongeman te hebben weggenomen, reden ze met zijn wagen vermoedelijk in de richting van de Martin Luther Kingweg. De gestolen wagen is kort daarna wel onbeheerd aangetroffen. De daders zijn niet aangetroffen in de nabije omgeving. De politie is nog bezig met het onderzoek…[+]