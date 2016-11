Jurk Marilyn Monroe $4,8 miljoen waard

Tatjana Muskiet

De jurk die de voormalige filmster Marilyn Monroe droeg tijdens de verjaardag van de Amerikaanse president John F. Kennedy heeft $4,8 miljoen opgebracht.

Met de opbrengst op een veiling in Los Angeles die een anonieme bieder uitbracht, werd de schatting van $3 miljoen ruimschoots overtroffen. Tijdens de 45e verjaardag van president Kennedy op 19 mei 1962 zong Monroe het lied 'Happy Birthday Mister President' in de vleeskleurige jurk met imitatiediamanten en kristallen.Darren Julien van Julien's Auctions noemde het "een van de beroemdste spontane optredens uit de Amerikaanse geschiedenis". Nog geen drie maanden daarna overleed de filmster aan een overdosis drugs. Monroe had Kennedy alvast toegezongen voor zijn 45ste verjaardag op 29 mei. Anderhalf jaar later werd de president vermoord.(telegraaf)