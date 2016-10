Kind (7) schiet peuter dood

Tatjana Muskiet

TOLEDO – Een 3-jarig jongetje is zaterdag in de Amerikaanse staat Ohio per ongeluk doodgeschoten door een kind van zeven. Of de twee familie zijn, is niet duidelijk. Het slachtoffertje, dat in een woning in Toledo zwaargewond werd aangetroffen, werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd hij doodverklaard, meldden Amerikaanse media. De politie onderzoekt de zaak, maar gaat uit van een noodlottig ongeval.(Telegraaf)…[+]