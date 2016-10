Kleine terugval Hillary Clinton in polls

Tatjana Muskiet

WASHINGTON – Hillary Clinton is in de peilingen iets teruggevallen. Dat is een gevolg van de bekendmaking door FBI-directeur James Comey dat er nieuwe e-mails zijn opgedoken waarbij de Democratische presidentskandidate mogelijk betrokken is. Dat wordt nu nagetrokken. Een zondag gepresenteerd onderzoek van ABC/Washington Post wees uit dat ongeveer een derde van de kiezers die ertoe neigden op Clinton te stemmen door dit nieuws weer erger aan het twijfelen zijn gebracht. De steun voor Clinton in het ‘misschien-kamp’ zakte naar 46 procent, nog maar 1 procent meer dan Donald Trump. Dat contrasteert met de grote voorsprong die ze een week eerder had in deze categorie zwevende kiezers.(Telegraaf)…[+]