Kluivert: “Droomclub Barcelona, voorbeeld Ronaldo”

Tatjana Muskiet

De 17-jarige Kluivert debuteerde dit seizoen in het profvoetbal bij Jong Ajax en mocht vervolgens mee op trainingskamp met de hoofdmacht. In januari volgde zijn officiële debuut in de Eredivisie bij de Amsterdammers en inmiddels heeft hij ook zijn eerste doelpunt te pakken, door afgelopen zondag de 1-1 te maken tegen SBV Excelsior.

Deze ontwikkeling is niet onopgemerkt gebleven, want Kluivert staat op de 21ste plek van de Goal NxGn, die woensdag naar buiten kwam. “Dat betekent natuurlijk heel veel”, zegt het talent in gesprek met Goal. “Ik train elke dag heel hard en doe mijn best, dan is het mooi als dit soort dingen erbij komen.”

Ook sprak hij over zijn toekomst, maar de zoon van oud-international Patrick Kluivert benadrukt dat hij bij Ajax nog lang niet is uitgeleerd. “Ik wil eerst ‘de man’ worden bij Ajax. Mijn droomclub is Barcelona, maar het lijkt me ook geweldig om in Engeland te spelen. Ik houd van de sfeer in de Premier League en het zou mooi zijn daar eerst een paar jaar te spelen en dan bij Barcelona te komen.”(goal.com)…[+]