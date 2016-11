Koeman: “Was in Valencia met Barça bezig”

Tatjana Muskiet

Ronald Koeman droomt als trainer van Everton nog steeds weleens van Barcelona. Maar het is anders ten opzichte van vroeger. “In het voetbal is alles mogelijk.”Ronald Koeman speelde bij Barcelona en wil ooit in Camp Nou de trainer zijn. Waar hij in 2007 nog naar Valencia vertrok met als hoger doel dichter bij Barça in de buurt te komen, is hij nu wat minder met zijn toekomst bezig. “Toen ik daarheen ging was ik zéker met Barcelona bezig. Ik dacht inderdaad aan Valencia als opstapje naar Barcelona”, zegt hij in de Daily Mail. “Maar inmiddels heb ik meer ervaring en weet ik dat je niet zomaar aan carrièreplanning kan doen.”Koeman staat echter nog altijd voor Barcelona open. “Maar in het voetbal is van alles mogelijk”, zo stelt Koeman, die een van de meest succesvolle buitenlandse voetballers in de geschiedenis van Barcelona was. “Toch kan ik niet zeggen: over twee jaar wil ik naar Barcelona. Waarom niet? Misschien omdat Everton tegen die tijd wel een veel grotere club is, of Luis Enrique het dan nog fantastisch doet. Dat zijn dingen die je niet kan voorspellen.”(goal.com)…[+]