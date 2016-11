Konvooi met hulpmiddelen in Mosul

Tatjana Muskiet

BAGDAD – Een konvooi van de Iraakse Rode Halve Maan heeft voor het eerst sinds het begin van het offensief in Mosul hulpgoederen afgeleverd aan de bevolking in de belegerde stad. Dat heeft zusterorganisatie het Rode Kruis laten weten. De hulpverleners deelden onder andere voedsel, dekens en winterkleding uit. Ze wisten via wegen die door het Iraakse leger waren veroverd en beveiligd in de stad te komen. Het Iraakse leger begon om 17 oktober met een offensief om de stad te heroveren op de strijders van Islamitische Staat.(Telegraaf)…[+]