KPA bezig met voorbereiding viering onafhankelijkheid

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Adjunct hoofd penitentiair ambtenaar Wendell Pinas van de Voorlichtingsdienst van het Korps Penitentiaire Ambtenaren, zegt aan de krant dat binnen het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) de voorbereidingen naar de viering van de dag der onafhankelijkheid op 25 november in volle gang zijn. De oefening van met name de vaandelwacht vindt volgens hem dagelijks plaats. Dit jaar zijn er enkele verrassingselementen gepland voor het publiek tijdens het defileren. De Adjunct Opper penitentiaire ambtenaar M.Sewradj is dit jaar belast met de co√∂rdinatie vanuit het KPA, meldt Pinas…[+]