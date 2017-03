Kremlincriticus besmeurd met groene vloeistof

Tatjana Muskiet

BARNAUL – De Russische oppositieleider Aleksej Navalni is maandag besmeurd met een groene vloeistof toen hij het hoofdkantoor van zijn partij verliet in Barnaul in Siberië. Het groene goedje is niet gevaarlijk, maar wel hardnekkig: een wasbeurt haalt niets uit. De aanval is vastgelegd op video. Navalni loopt over straat en schudt de handen van inwoners als hij een onbekende man op hem af loopt en het spul in zijn gezicht gooit. Het spul staat bekend als zelyonka en wordt door apotheken in Rusland verkocht als antisepticum. Navalni geldt als een van de voornaamste critici van huidig president Vladimir Poetin. Hij organiseerde massaprotesten tegen corruptie en vriendjespolitiek in het Kremlin. In 2013 deed Navalni een gooi naar het burgemeesterschap van Moskou. Hij verloor de stembusgang van Sergej Sobianin, die de steun van Poetin had, maar kreeg verrassend genoeg ruim een kwart van de stemmen.(Telegraaf)