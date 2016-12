Kussende Marokkaanse meisjes vrijgesproken

Tatjana Muskiet

MARRAKESH – Twee Marokkaanse meisjes die in Marrakesh zijn berecht wegens homoseksualiteit, zijn vrijdag vrijgesproken. De rechter bepaalde dat ze moeten worden overgedragen aan hun ouders, meldden Marokkaanse media. De tieners Hajar (17) en Sanaa (16) werden 28 oktober aangehouden, nadat een familielid met foto’s van de twee die elkaar kusten naar de politie was gegaan. De rechter bepaalde dat de ouders van de twee kussende meisjes de proceskosten moeten betalen.De arrestatie bracht talrijke verenigingen en actiegroepen in het geweer en trok ook buiten Marokko veel aandacht. De activisten voerden campagne voor de vrijlating van de twee kussende meisjes en voor afschaffing van het wetsartikel dat homoseksualiteit in Marokko strafbaar stelt.(Telegraaf)…[+]