Late zege voor Real Madrid

Tatjana Muskiet

Real Madrid heeft zondagavond een moeizame zege geboekt op het bezoekende Athletic Bilbao. Het werd in Bernabeu 2-1. Karim Benzema zorgde aanvankelijk wel voor een flitsend begin. De Franse aanvaller zette de ‘Koninklijke’ al in de zevende minuut op voorsprong. Sabin Merino bracht binnen een half uur de stand weer in balans. Daarna duurde het lang voordat de bevrijdende treffer voor Real Madrid viel. Pas de 84e minuut was Alvaro Morata¬†doeltreffend.(Telegraaf)…[+]