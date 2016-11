Leger verovert deel rebellengebied Aleppo

Tatjana Muskiet

BEIROET – Het Syrische leger heeft een deel van een door rebellen gecontroleerde gebied in Aleppo veroverd. Regeringstroepen hebben nu een derde van de wijk Masakin Hanano in handen, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten dinsdag. Volgens het observatorium zijn sinds maandag meer dan twintig burgers omgekomen door de gevechten. In het rebellengebied in het oosten van Aleppo zouden nog 250.000 tot 300.000 mensen wonen. Het gebrek aan voedsel, water en medische hulp in deze stadsdelen heeft geleid tot een humanitaire crisis.(Telegraaf)…[+]