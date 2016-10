Luis Suarez: ‘Daarom zijn we kampioen’

Tatjana Muskiet

“We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden”, keek Barcelona-aanvaller Luis Suarez na de benauwde overwinning (2-3) op bezoek bij Valencia terug op de verhitte strijd. “Je wint zulke wedstrijden door niet op te geven en door het hebben van ambitie”, vond Suarez, die met FC Barcelona een 1-2 achterstand omboog in een 3-2 zege, “Daarom zijn wij ook de regerend landskampioen.”Suarez vervulde in de slotfase een hoofdrol. De Uruguayaan werd in het strafschopgebied onderuitgehaald en versierde daarmee een penalty. Lionel Messi schoot vanaf elf meter koelbloedig raak. In het feestgedruis werden Neymar en Suarez nog geraakt door een flesje dat door een teleurgestelde Valencia-fan naar hun hoofd werd gegooid.(Telegraaf)…[+]