Man bij gevecht beschoten

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een man is beschoten in het district Sipaliwini. De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname bevestigt dat het slachtoffer diverse schotverwondingen heeft opgelopen. Het slachtoffer was maandagmiddag vanuit Drietabbetje overgebracht naar de Spoedeisende Hulp. Hij was niet aanspreekbaar en operatief ingrijpen was noodzakelijk. De politie was ingeschakeld. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de man een woordenwisseling had gekregen met een andere man op Drietabbetje. Deze liep uit de hand, waarbij de verdachte toen zou hebben geschoten op het slachtoffer. Het onderzoek is nog gaande. Public Relations zegt dat de verdachte nog moet worden opgespoord en aangehouden…[+]