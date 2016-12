Man geslagen bij gesprek met ex-vriendin

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een man heeft bij de politie aangifte gedaan dat drie mannen hem hebben geslagen. Hij kent twee van hen als Leto en Rotje en de ander kent hij van gezicht.

De aangever was naar een feestje in Paramaribo gegaan. Hij zag daar zijn ex-vriendin en ging naar haar toe om met haar te babbelen. Kort daarna kwamen de drie daders bij hem. Ineens begon Rotje hem vies en vuil uit te schelden en zei aan de aangever dat hij niet met zijn vriendin mocht praten. Toen hij dit hoorde, probeerde hij Rotje te kalmeren. Hij liep vervolgens weg om een escalatie te voorkomen. Plotseling hield Leto hem tegen en begon bedreigende uitlatingen te doen. Leto nam het deksel van een waterput dat op de grond was en sloeg de aangever opzettelijk en met kracht aan de buikstreek en rechterarm. Verder begonnen Rotje en de derde man hem te slaan en te schoppen over het gehele lichaam waarvan hij pijn heeft geleden. De drie mannen bedreigden hem met de dood. Het gelukte het slachtoffer van de plaats weg te rennen. Hij verklaarde bij de politie dat indien hij niet was weggerend hadden de mannen hem erger verwond. De aangever is bang over straat te lopen, omdat hij bevreesd is dat de daders hem zullen verwonden of hun woorden in daden kunnen omzetten. Het slachtoffer had schrammen aan de rechterarm en de buikstreek waaruit bloed sijpelde. De politie heeft hem verwezen voor medische behandeling…[+]